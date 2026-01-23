Российских тяжелоатлетов до 23 лет допустят до международных соревнований

Об этом сообщил министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) в ближайшее время официально объявит о решении допустить российских спортсменов в возрасте до 23 лет до участия в международных соревнованиях с флагом и гимном. Об этом сообщил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в ходе выступления на форуме «Знание. Государство».

По его словам, информация о принятом решении поступила поздно вечером накануне: «Буквально вчера поздно вечером пошла информация, что в тяжелой атлетике приняли решение о допуске до 23 лет, официально скоро объявят». Заявление министра приводит ТАСС.



С 2023 года IWF уже допускала российских и белорусских спортсменов до участия в международных стартах, однако только в нейтральном статусе — без национальной символики и гимна.

Напомним, 1 июля 2025 года Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) восстановила свою государственную аккредитацию. Аккредитация ФТАР была приостановлена в декабре 2024 года, всего через месяц после того, как Дмитрий Василенко стал ее главой.



Рената Валеева