Российских тяжелоатлетов до 23 лет допустят до международных соревнований
Об этом сообщил министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) в ближайшее время официально объявит о решении допустить российских спортсменов в возрасте до 23 лет до участия в международных соревнованиях с флагом и гимном. Об этом сообщил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в ходе выступления на форуме «Знание. Государство».
По его словам, информация о принятом решении поступила поздно вечером накануне: «Буквально вчера поздно вечером пошла информация, что в тяжелой атлетике приняли решение о допуске до 23 лет, официально скоро объявят». Заявление министра приводит ТАСС.
С 2023 года IWF уже допускала российских и белорусских спортсменов до участия в международных стартах, однако только в нейтральном статусе — без национальной символики и гимна.
Напомним, 1 июля 2025 года Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) восстановила свою государственную аккредитацию. Аккредитация ФТАР была приостановлена в декабре 2024 года, всего через месяц после того, как Дмитрий Василенко стал ее главой.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».