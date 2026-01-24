Ардашев и Большунов остались без медалей в «разделке» на этапе Кубка России в Сыктывкаре

Победу в гонке на 15 км классическим стилем одержал Илья Семиков

Фото: Артем Дергунов

Илья Семиков финишировал первым в гонке на 15 км классическим стилем на этапе Кубка России по лыжам в Сыктывкаре. Татарстанские лыжники остались без медалей.

Семиков пришел к финишу с результатом в 39:55.4 минут. Вторым в гонке стал его партнер по сборной Коми Илья Порошкин, отставший от победителя на 5,9 секунд. Тройку лучших замкнул Алексей Червоткин из Тюменской области.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Лидеры сборной Татарстана Сергей Ардашев и Александр Большунов заняли четвертое и пятое места в итоговом протоколе.



Ранее у женщин победу в «разделке» классическим стилем одержала Алина Пеклецова.

Завтра в Сыктывкаре в рамках седьмого этапа Кубка России по лыжным гонкам пройдут женский и мужской командные спринты.

Зульфат Шафигуллин