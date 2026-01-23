Татарстанские лыжники заняли весь пьедестал в спринте на этапе Кубка России в Сыктывкаре
Горбунов, Ардашев и Осипов не оставили шансов соперникам
Иван Горбунов выиграл спринт на седьмом этапе Кубка России по лыжам в Сыктывкаре. Весь пьедестал по итогам гонки заняли татарстанские лыжники.
Первым финишировал Горбунов, вторым стал Сергей Ардашев, а тройку лучших замкнул Владислав Осипов.
У женщин второе место заняла Ольга Сергеева из сборной Татарстана. Первой стала Елизавета Пантрина, третьей — Татьяна Сорина.
В субботу и воскресенье в рамках этапа Кубка России в Сыктывкаре лыжники проведут еще две гонки — «разделки» классикой и командные спринты.
Напомним, на прошлой неделе спринты в рамках этапа в Мирном выиграли Александр Терентьев и Алена Баранова.
