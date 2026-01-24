«Ак Барс» объявил состав на матч с «Сибирью» в Казани

Яшкин снова остался вне заявки казанской команды, Алистров — в старте

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» определился с составом на матч с «Сибирью» в Казани в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

Нападающий Дмитрий Яшкин снова остался вне заявки «Ак Барса». В третьем звене казанцев выйдет форвард Владимир Алистров, заменивший Григория Денисенко. В воротах с первых минут сыграет Тимур Билялов, его сменщиком станет Максим Арефьев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

У «Сибири» в старте выйдет вратарь Михаил Бердин, начинавший сезон в «Ак Барсе».

В прямом эфире игру из Казани покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ-Планета» в 17.00 по мск.

Напомним, ранее появилась информация, что Яшкина могут обменять в минское «Динамо». Трансферный дедлайн в КХЛ установлен на конец 25 января. После этой даты команды не смогут подписываться новых хоккеистов.

Зульфат Шафигуллин