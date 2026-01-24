Бизнес-обзор: Акульчев реорганизует компанию, заммэра Зеленодольска возглавил Казанский агрегатный завод

На этой неделе совет директоров Бугульминского электронасосного завода (входит в холдинг «Рунако») одобрил сделку о поручительстве по кредиту предприятия группы — по договору БЭНЗ заложит имущество своего завода «Солид Банку». На Казанский агрегатный завод пришел новый директор — это заммэра Зеленодольска Иван Соловцов, до недавнего времени руководивший местным машиностроительным заводом — филиалом КМПО. Челнинский предприниматель Сергей Акульчев проводит реорганизацию компании «Здоровье нации», присоединяя ее к ПК «Акульчев». Подробности — в очередном обзоре «Реального времени».

Зам Афанасьева возглавил Казанский агрегатный завод

В среду Казанский агрегатный завод возглавил заммэра Зеленодольска Иван Соловцов, ранее руководивший филиалом КМПО — Зеленодольским машиностроительным заводом. На новом посту он сменил Андрея Терсинцева, который управлял предприятием с сентября 2024 года, следует из открытых данных.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе муниципалитета, Соловцов остается действующим заместителем мэра Зеленодольска Михаила Афанасьева, несмотря на перевод в Казань. Казанский агрегатный завод занимается производством специализированного оборудования для оснащения вертолетов, новых видов авиатехники, военной продукции и средств наземного обслуживания. Весной 2024 года его приобрела структура «Ростеха» — холдинг «Вертолеты России» (через АНО ДПО «Вертолетный учебный центр»).

Предприятие поставляет продукцию в основном на Казанский вертолетный завод и Улан-Удэнский авиазавод. В общей сложности продает оборудование порядка 60 компаниям, периодически заказы поступают от МЧС и Минобороны.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в 2022 году (информации по другим годам нет) Казанский агрегатный завод показал выручку в 1,1 млрд, а чистую прибыль — в 94,83 млн рублей.

Акульчев отправил «Здоровье нации» на реорганизацию

В тот же день стало известно о планах челнинского бизнесмена Сергея Акульчева, владельца одноименного татарстанского кондитерского холдинга, реорганизовать компанию «Здоровье нации». Предприниматель планирует присоединить ее к производственной компании «Акульчев».

Реорганизуемая фирма была основана в 2010 году, когда Акульчев вывел на рынок новый бренд «Здоровье нации». Это масштабный проект компании, который она презентовала как возрождение кулинарных традиций народов Российской империи. Под этой торговой маркой предприятие некоторое время выпускало выпечку глубокой заморозки. Однако уже в 2012 году проект был заморожен, а еще через год компания сообщала о поисках инвестора для перезапуска бренда.

Начиная с 2022 года фирма вела убыточную деятельность. В 2024-м ее оборот сократился на треть, до 105 млн рублей, а убытки достигли 141 млн. Выручка самой ПК «Акульчев» за тот же период выросла на 21%, до 3 млрд рублей, чистая прибыль составила 101 млн рублей. В сообщении о реорганизации ООО «Здоровье нации» говорится, что требования кредиторов могут быть предъявлены не позднее 30 дней.

БЭНЗ заложил заводские цеха и землю в «Солид Банке»

В начале недели совет директоров Бугульминского электронасосного завода решил одобрить сделку по заключению договоров поручительства и залога недвижимого имущества с «Солид Банком». Так, БЭНЗ готовится выступить поручителем по кредиту Бугульминского кабельного завода на 50 млн рублей.

Несмотря на некрупный размер сделки, как указывают на самом предприятии, компания в ней заинтересована. БЭНЗ, как и кабельный завод, входит в холдинг «Рунако». Заем выдается на два года на условиях: ключевая ставка ЦБ + 4% годовых.

В залог БЭНЗ передаст кредитору свое имущество по адресу расположения предприятия: Бугульма, ул. Джалиля, 65. В перечне 25 объектов недвижимости, включая заводские цеха, землю предприятия и инженерные коммуникации. Бугульминский кабельный завод также передает в залог банку свою недвижимость: земельный участок общей площадью 8 310 кв. м в Бугульме, на ул. Мусы Джалиля, З/У 65 Б, кадастровый номер 16:46:040103:578, а также испытательную станцию №27 общей площадью 2172,7 кв. м с кадастровым номером 16:46:040103:652 на ул. Мусы Джалиля, 65 в Бугульме.

Выручка БЭНЗа в 2024 году приросла на 19% и составила 513 млн рублей, чистая прибыль также выросла в разы, до 27 млн. Схожие финансовые результаты показал и БКЗ в аналогичном периоде: оборот — 492 млн, чистая прибыль — 19,5 миллиона.

