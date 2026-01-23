«Ак Барс» переподписал контракт с Лямкиным до 2029 года

Защитник отыграл за казанскую команду свыше 500 матчей

«Ак Барс» переподписал контракт с защитником Никитой Лямкиным. Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Новое соглашение с Лямкиным действует до конца мая 2026 года. За «Ак Барс» хоккеист выступает с сезона-2017/2018.

— Когда «Ак Барс» предлагает контракт на три года, долго не думаешь. Казань для меня стала домом, я провел здесь девять сезонов, выигрывал Кубок Гагарина и давно понял, что хочу провести здесь всю карьеру. Очень рад и благодарен клубу и болельщикам за доверие, которое теперь должен оправдать, — заявил Лямкин.

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин, комментируя переподписание контракта, назвал Лямкина ведущим защитником Континентальной хоккейной лиги и системообразующим игроком «барсов».

— Никита — ведущий защитник КХЛ, лидер «Ак Барса» и командообразующий игрок. Он обладает уникальным сочетанием качеств, одинаково хорошо может играть и в защите, и в нападении, готов к любой роли на льду. К тому же выигрывал здесь Кубок Гагарина и прекрасно знает, что такое «Ак Барс» для Казани и Татарстана. Мы очень рады, что сам Никита был заинтересован в продолжении карьеры в «Ак Барсе». Это позволило нам подписать контракт на три года, который дает клубу стабильность и возможность комфортно выстраивать будущее команды, — сказал Валиуллин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За «Ак Барс» Лямкин успел провести девять сезонов, отыграв 503 матча, в которых набрал 141 (22+119) очко при показателе полезности «+66». Вместе с казанской командой защитник стал обладателем Кубка Гагарина и трижды завоевывал медали чемпионата.

Зульфат Шафигуллин