Три баскетболиста УНИКСа сыграют в Матче звезд Единой лиги ВТБ

В списки попали Алексей Швед, Маркус Бингэм и Джален Рейнольдс

Фото: Динар Фатыхов

В Москве 15 февраля пройдет юбилейный, десятый Матч всех звезд Единой лиги ВТБ. По итогам второго этапа голосования, в котором участвовали представители СМИ и легенды лиги, сразу три баскетболиста казанского УНИКСа получили право выступить на звездном мероприятии.

Алексей Швед, набравший 13 голосов, усилит заднюю линию команды «Звезды России». В переднюю линию этой же команды вошли Андрей Мартюк и Андрей Зубков. В задней линии «Звезд России» также сыграет Георгий Жбанов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За команду «Звезды Мира» выступят два игрока УНИКСа: Маркус Бингэм (18 голосов) и Джален Рейнольдс (11 голосов). Оба вошли в рейтинг лидеров передней линии. В задней линии «Звезд Мира» сыграют Мело Тримбл и Брэндан Адамс.

Примечательно, что на первом этапе голосования игроки УНИКСа не попали в стартовый список участников Матча звезд. Ни один из баскетболистов казанского клуба — как российских, так и легионеров — не вошел в число восьми лучших по итогам народного голосования.

На заключительном, третьем этапе отбора Единая лига ВТБ определит еще восемь участников Матча всех звезд: по два игрока в заднюю и переднюю линии каждой из команд.

Рената Валеева