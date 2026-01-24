Источник: Яшкин может перейти из «Ак Барса» в минское «Динамо»

Белорусскую команду тренирует экс-рулевой «барсов» Квартальнов

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин может перейти в минское «Динамо». Об этом сообщает журналист-инсайдер Артур Хайруллин.

По словам источника, минское «Динамо» заинтересовано в обмене Яшкина из «Ак Барса». Детали возможной сделки не уточняются.

Яшкин пропустил два последних матча «Ак Барса» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) по решению тренерского штаба. Главный тренер «барсов» Анвар Гатиятулин ранее заявил, что хоккеист имеет сложности с набором физической формы после болезни.

По некоторым данным, нападающий может быть обменян в другой клуб КХЛ до трансферного дедлайна. Команды смогут меняться игроками до конца дня 25 января.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В нынешнем сезоне КХЛ в активе Яшкина 25 (15+10) набранных очков в 43 играх «регулярки». Нападающий является лучшим снайпером казанской команды в текущем чемпионате. В последний раз Яшкин забивал в середине декабря.

На данный момент минское «Динамо» тренирует штаб экс-рулевого «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова.

Зульфат Шафигуллин