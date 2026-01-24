Лыжница Непряева, представляющая Татарстан, не вышла в полуфинал на этапе Кубка мира

В своем четвертьфинальном забеге она стала пятой с результатом 3 минуты 53 секунды

Фото: Артем Дергунов

23-летняя российская лыжница Дарья Непряева, которая представляет Татарстан, не смогла выйти в полуфинал спринта классическим стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Гомсе. Об этом пишет ТАСС.

В своем четвертьфинальном забеге она стала пятой с результатом 3 минуты 53 секунды. При этом шведка Линн Сванн проехала дистанцию за 3,5 минуты, заняв первое место. Две другие спортсменки из Швеции — Надине Фендрих и Аня Вебер заняла второе и третье место с отставанием в 0,3-0,7 секунды.

При этом Непряева впервые в карьере сумела преодолеть квалификацию спринта на Кубке мира и вышла в четвертьфинал.

Этап в Гомсе завершится 25 января, он является заключительным перед Олимпийскими играми в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее сообщалось, что лидеры сборной Татарстана Сергей Ардашев и Александр Большунов остались без медалей в «разделке» на этапе Кубка России в Сыктывкаре.

Никита Егоров