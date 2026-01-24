«Ак Барс» проиграл в Казани «Сибири» в серии буллитов в матче КХЛ

Казанская команда не может выиграть у новосибирцев дома восемь игр подряд

«Ак Барс» проиграл дома в серии буллитов «Сибири» со счетом 2:3 (Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина прервала четырехматчевую победную серию.

В составе «Ак Барса» шайбы забросили Дмитрий Кателевский, Кирилл Семенов. У «Сибири» голы в активе Тимура Ахиярова и Антона Косолапова. В серии буллитов решающим стал бросок Скотта Уилсона.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ворота сибиряков защищал экс-голкипер казанцев Михаил Бердин. В составе «Ак Барса» третий матч подряд пропустил Дмитрий Яшкин, также не сыграл форвард Григорий Денисенко.

«Ак Барс» не может победить «Сибирь» в Казани с 30 октября 2020 года (5:3) — на протяжении восьми игр кряду.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 28 января в Казани с «Салаватом Юлаевым» в 19.00 по московскому времени.

«Ак Барс» — «Сибирь» — 2:3 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы:

1:0 — Семенов (Князев, Пустозеров, 08:01);

2:0 — Кателевский (Бровкин, Дыняк, 34:41);

2:1 — Ахияров (Климович, Косолапов, 35:15);

2:2 — Косолапов (Аланов, Бек, 36:23);

2:3 — Уилсон (решающий буллит).

Зульфат Шафигуллин