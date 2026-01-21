Карадениз покинул пост главного тренера «Рубина-2»

Турецкий специалист возглавлял команду с июля 2023 года и дважды приводил ее к бронзе Второй лиги Б

Фото: Роман Хасаев

Гекдениз Карадениз завершил работу в должности главного тренера «Рубина-2» в связи с окончанием срока контракта. Об этом сообщила пресс-служба казанского клуба.

Карадениз возглавил возрожденную вторую команду «Рубина» в июле 2023 года. Под его руководством коллектив провел три сезона во Второй лиге Б и дважды становился бронзовым призером турнира.

Исполняющим обязанности главного тренера «Рубина-2» назначен Андрей Федоров. Ранее он работал в тренерском штабе 46-летнего специалиста.

Гекдениз Карадениз выступал за основной состав «Рубина» в качестве футболиста с 2008 по 2018 год. За это время команда дважды выиграла чемпионат России (2008, 2009), завоевала Кубок России (2012), Суперкубок России (2010, 2012) и бронзовые медали чемпионата страны (2010). В его честь назван сектор на южной трибуне «Ак Барс Арены».

Ариана Ранцева