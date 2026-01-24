Казань начала XXI века: больничные храмы, психиатрические ансамбли, музыкальные салоны

Гуляем по самому медицинскому району Казани

Дом Крестовниковой. Фото: предоставлено Ильей Евлампиевым

«Реальное время» продолжает прогулки по историческим местам Казани. Поднимаемся по улице Бутлерова и Волкова, но в начале XXI века (спасибо фотографиям программиста-краеведа Ильи Евлампиева). Мы идем мимо комплекса Университетских клиник и поворачиваем в сторону старинной психиатрической клиники. Здесь теперь исчезли трамвайные пути, но многие другие достопримечательности сохранились.

Дом Аполлинарии Крестовниковой (Бутлерова, 35/15)

Судя по фото, это 37-й дом, но с тех пор обе стороны улицы Бутлерова были значительно перестроены. Вот и на месте этого здания сейчас стоит пятиэтажка с шестиэтажной «башенкой».

На этом месте стоял дом Аполлинарии Софоновны Крестовниковой, урожденной Ермаковой. В 1870 году она вышла замуж за Николая Константиновича Крестовникова, одного из основателей акционерного «Товарищества братьев Крестовниковых и Ко», который вместе с братом Иосифом открыл в Казани стеарино-мыльный завод. Для Аполлинарии это был второй брак.

Дом проектировал Николай Ужумедский-Грицевич, постоянно работавший с Крестовниковыми (к примеру, построил их приметный дом на Габдуллы Тукая, 126). В советское время это был жилой дом Казанского отделения Горьковской железной дороги. Фотография сделана незадолго до пожара, в котором здание погибло.

Флигель Лихачевых. предоставлено Ильей Евлампиевым

Усадьба Лихачевых (Бутлерова, 41)

Трамвай на фото проезжает мимо магазина овощей и фруктов, а сейчас здесь кафе и ресторан. Это флигель усадьбы Лихачевых, основной дом стоит за углом на Муштари, тогда еще — улице Комлева. Строили его в середине XIX века, владела им Глафира Лихачева (Панаева).

Позже здесь жил ее сын, коллекционер Андрей Лихачев, и все его изыскания по теме Булгара, а также живописи хранились здесь. Потом эти собрания стали частью современного Национального музея РТ и Госмузея изобразительных искусств.

Обратите внимание на образцы внешней рекламы на сталинке 1957 года архитектора Махмута Игламова, автора множества зданий послевоенной эпохи, а также стоящего неподалеку медицинского университета. Возводили ее как жилой дом Казанского строительно-монтажного треста по Казанской железной дороге (а позже трест транспортного строительства «Казтрансстрой»), который появился в 1955 году после объединения Агрызского строительно-монтажного управления с Канашской строительно-монтажной конторой. На первом этаже долгое время работал магазин под народным названием «Горняк». На месте высокого дерева у 45-го дома теперь растет новое, гораздо меньше.

Храм Варсонофия. предоставлено Ильей Евлампиевым

Храм Святителя Варсонофия Казанского чудотворца (Толстого, 4/47)

Слева от церкви виден корпус акушерско-гинекологической клиники 1900 года, часть комплекса зданий Университетских клиник, стилизованных под британские кампусы. В 1930-м ей дали имя профессора Викторина Груздева, и немало читателей, вероятно, в этом здании родились на свет. Кстати, в клинике есть его мемориальный кабинет, где хранятся его сердце и мозг.

Закономерно, что именно у родильного дома есть свой больничный храм, открытый в 1901 году на деньги купца Ивана Алафузова и подрядчика комплекса Петра Сушенцова. Проработал храм до 1918-го, после здесь работали врачи и размещался склад. Верующим его вернули в 2010-м, престол освятили в 2013-м.

Психбольница. предоставлено Ильей Евлампиевым

Психиатрическая клиника (ул. Волкова, 80)

Ограда с надписями, а за ней — выдающийся архитектурный ансамбль авторства Ипполита Брюно 1915 года. После революции он занимался восстановлением коммунального хозяйства: электросетей, водопровода, канализации, дорог. В это время, в 1921-м, клиника стала принимать пациентов, теперь это отделение больницы имени Бехтерева. Интересно, что в реестре он значится с датой постройки 1913 года, а в саду с 2014 года стоит камень в честь столетнего юбилея.

Волкова, 80. предоставлено Ильей Евлампиевым

Дом Василькова — Гренькова — Лебедева (Волкова, 80)

Один из первых домов, покрашенных в рамках фестиваля «Том Сойер фест» еще в 2016 году. Но ворота, которых на фото еще нет, делал сам владелец — Константин Лебедев, внук Александра Гренькова, секретаря обкома ВКП (б), зампреда Совета министров ТАССР, который жил здесь с 1942 года. Изначально же дом строил в 1897-м купец Петр Васильков, до и после революции он сменил несколько владельцев.

Рядом, правее, стоит еще один дом Васильковых, но 1903 года. Также им владела семья Угольниковых, но в краеведении закрепилось название «дом Максудовых», по имени пианистки Зары Максудовой, ее семья переехала сюда в 1944 году с Тукаевской. В это время здесь жил кураист Исмагил Мусин с женой Магирой Муштариевой.

Известно, что в доме бывали композиторы Салих Сайдашев, Джаудат Файзи, Мансур Музафаров, Александр Ключарев, певцы Фахри Насретдинов и Мунира Булатова, поэт Ахмед Файзи, режиссер и певец Нияз Даутов.