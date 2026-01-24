Пеклецова снова выиграла «разделку» — на этапе Кубка России в Сыктывкаре

Татарстанские лыжницы не попали на медальный подиум

Фото: Артем Дергунов

Алина Пеклецова стала победительницей гонки на 10 км классическим стилем на седьмом этапе Кубка России в Сыктывкаре. Для лыжницы из Вологодской области это вторая подряд победа в «разделке». Ранее она выиграла аналогичную гонку в казанском поселке Мирный.

На финише Пеклецова показала результат в 31:29,8 минуты. Второе место с отставанием в 36,4 секунды заняла Елизавета Маслакова, тройку замкнула ее партнерша по сборной Ленинградской области Алена Баранова.

Лидер общего зачета Кубка России Евгения Крупицкая финишировала 12-й.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Татарстанские лыжницы не смогли подняться на медальный подиум. Лучшей из сборной Татарстана стала Лидия Горбунова, занявшая четвертое место. Олимпийская чемпионка Вероника Степанова не попала в десятку сильнейших.

Завтра в Сыктывкаре в рамках седьмого этапа Кубка России по лыжам пройдут женские и мужские командные спринты свободным стилем.

Зульфат Шафигуллин