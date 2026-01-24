УНИКС добыл 11-ю победу подряд в матче против «Пари НН» с очередной «соткой» в кармане

Гости ни разу за матч не смогли выйти вперед, оказавшись в роли догоняющих

Фото: Динар Фатыхов

Казанский УНИКС в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ не оставил шансов соседям из «Пари Нижний Новгород». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 119:76. Эта победа стала для подопечных Велимира Перасовича одиннадцатой подряд.

С первых минут казанцы обозначили свое превосходство: гости ни разу за матч не смогли выйти вперед, оказавшись в роли догоняющих. К финальной сирене преимущество УНИКСа составило «+43» очка. Благодаря этому успеху казанский клуб (21–2) продолжает делить лидерство в турнирной таблице с ЦСКА, уступая москвичам лишь по дополнительным показателям.

Героем матча стал форвард казанцев Тай Брюэр, набравший 30 очков и сделавший 4 передачи. Весомый вклад в победу внесли Джален Рейнольдс (16 очков + 5 подборов), Руслан Абдулбасиров (14 очков + 6 подборов) и Алексей Швед, который к 10 очкам добавил 8 результативных передач. В составе нижегородцев (6–13) выделились Кирилл Попов (24 очка + 8 подборов) и Сергей Зоткин (20 очков).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Следующий матч УНИКС проведет в Казани 28 января. В рамках внутрисезонного турнира Winline Basket Cup казанцы примут клуб «Игокеа». Начало встречи в 19:00 мск.

Рената Валеева