Иван Гущин — владельцам памятников: «Если не хотите сохранять — не имеете права разрушать»

Глава Комитета РТ по ОКН указывал на стагнацию с Чистополем и Елабугой и хвалил Бугульму

Бугульма обходит Чистополь и Елабугу?. Фото: Радиф Кашапов

На итоговой коллегии Комитета РТ по охране объектов культурного наследия все-таки выступил председатель ТРО ВООПИК Степан Новиков. Но и без него в выступлениях спикеров было немало самокритики: некоторые задачи, вроде утверждения охранной зоны Чистополя, озвучиваются не впервые, а воз и ныне там. Кроме того, в ведомстве Ивана Гущина заявили о готовности выступить против нерадивых собственников памятников истории и культуры.

«Мы вернули в лексикон слова «охлупень», «курица», «ласточкин хвост»»

На этот раз комитет провел коллегию в конференц-зале Национальной библиотеки РТ. На втором этаже место нашлось некоторым самым значимым объектам реставрации последних лет, традиционно свои находки показал Институт археологии им. Халикова АН РТ. Например, пломбу Санкт-Петербургской портовой таможни 1789 года с ул. Яхина, 4 или китайскую чашу XIV века из Болгара.

От сохранения наследия пора переходить к управлению. И первой задачей в 2025 году Гущин назвал формирование полного и точного реестра памятников, приведя в пример включение территории, а именно — «Первого соцгорода» в Адмиралтейской слободе. При этом в республике есть 18 бесхозных объектов, на которые невозможно оформить охранные обязательства.

— Решение здесь одно, и оно лежит в правовом поле. Органам местного самоуправления необходимо активнее обращаться в суд с исками о признании права муниципальной собственности, — отметил Иван Гущин.

Решение здесь одно, и оно лежит в правовом поле, сообщил Иван Гущин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В 2025 году установление границ зон охраны провели в 23 районах республики, включая работу по Казанскому кремлю и объединенной территории Адмиралтейской, Ягодной и Пороховой слобод Казани. Утвержден проект по Мамадышу, завершена разработка по Бугульме, Буинску и Мензелинску, но при этом не окончена в Чистополе, Елабуге, Болгаре и Менделеевске. По двум последним городам эта проблема возникает не первый год, на что указала вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

В докладе глава комитета коснулся и темы реставрации мечетей и церквей:

— Мы вернули в лексикон слова «охлупень» (бревно на коньке крыши, — прим. ред.), «курица» ( балка, поддерживающая охлупень, — прим. ред.), «ласточкин хвост» (тип соединения, которым курицы крепятся к бревнам, — прим. ред.) как живые рабочие инструменты, — заметил он, сообщив, что мечеть в селе Айбаш откроют 20 марта на Ураза-байрам, а в ближайшее время откроется и кряшенский храм в Верхнем Багряже Заинского района.

Мечеть в Айбаше откроют в этом году. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Почти половина средств — от благотворителей

У Комитета по охране ОКН есть особо красивая цифра — на 1 января 2026 года в республике 2 026 объектов культурного наследия (473 федерального, 1 196 — регионального, 357 — местного значения). Также есть 3 225 выявленных ОКН. В частности, в прошлом году в Единый реестр объектов культурного наследия вошло 145 объектов, а в перечень выявленных — 23.

На проектирование и реставрационные работы из федерального бюджета выделено 432 млн, из республиканского — 2,9 млрд рублей. Внебюджетные средства, огромная цифра — 2,3 млрд.

На эти деньги восстанавливали мечеть в селе Маскара, елабужский дом купца Емельянова, дом Жукова в Мамадыше, гостиницу Муртазы бая в Карадуване, дом Чукашевых в Чистополе. Среди казанских объектов — памятник павшим воинам в Казани, типография Казанского университета, дом, где жил Лев Толстой, типография Харитонова, дом Шамова, флигель усадьбы Боратынского, здание банка на ул. Мусы Джалиля, 5, усадьба Шакир-солдата, дом Маркова.

Что касается планов, то, по словам Гущина, в 2026 году Казанский ТЮЗ преобразуется в современную театрально-культурную площадку, заводская контора Ушкова в Менделеевске превратится в музей достижений химической промышленности, контора фабрики Комаровых в Кукморе — в креативный музей валенок.

Надеемся, что так и будет, впрочем, в наступившем году работы на многоплановой территории ТЮЗа не завершатся (в частности, в планах ввод репетиционной площадки).

Кроме того, Гущин сообщил, что в 2026 году «Александровский детский приют» на Бутлерова, 30 будет приспособлен для Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», ранее была версия, что здесь будет детский центр. Земская управа в Буинске будет обновлена для нужд управления образования. А дом Кадыра Латыпова в Апастово станет Домом дружбы народов.

Возможно, частично откроется и ТЮЗ. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

При этом продолжаются реставрационные работы еще на 33 объектах. К 30 июня планируют закончить работы в мечети «Раджаб». А вот в доме-музее Каюма Насыри, по нашим сведениям, процесс остановился на утверждении смет.

— Федеральным центром поставлена жесткая задача: до конца 2026 года передать инвесторам аварийные объекты для приведения их в порядок до 2030 года, — указал Гущин, отметив, что в прошлом году 184 объекта были в неудовлетворительном состоянии. Необходимо передать инвесторам 43 объекта.

— 77 объектов культурного наследия в частной собственности годами пребывают в аварийном состоянии. Их владельцы системно и демонстративно игнорируют закон. В 2026 году мы перестроим свою работу, — объявил о мерах Гущин. — Применение всего комплекса мер административного и судебного воздействия — вплоть до принудительного изъятия — станет для Комитета ежедневной рутинной работой. Наше обращение к нерадивым собственникам прямое: «Если не хотите сохранять — не имеете права разрушать».

Который год поднимается на коллегии тема подготовки кадров. Гущин рассказал, что в Спасском районе на участке восемь гектаров создается промышленная реставрационная площадка для серийного производства аутентичных изразцов, декоративного литья, исторической столярки, специализированных реставрационных смесей и растворов.

При этом Гущин, обращаясь к президенту Академии наук РТ Рифкату Минниханову, предложил создать единую научно-методическую базу для КФУ и КГАСУ и проводить анализ принимаемых градостроительных решений в исторических поселениях:

— Нам нужна объективная, научно обоснованная оценка: как на практике работают режимы охраны? Действительно ли они — барьер для развития или рамки для качественного роста?

Степан Новиков. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

И про Мартынова, «киллера-эксперта»

Среди выступающих на коллегии выделялась речь архитектора-реставратора Степана Новикова. Как ранее сообщалось, сначала председателю ТРО ВООПИК отказали в докладе, после чего ушло письмо заместителю премьер-министра РТ Лейле Фазлеевой. В результате решение об участии было принято в полдень, а флешку с презентацией Новиков передал прямо с трибуны.

Татарстанское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры вернулось к жизни в прошлом году, после четырехлетней паузы. Через месяц в Авиастроительном районе снесли дом культуры — причем в этот же день общество подало заявку о включении его в реестр. А письмо осталось без ответа.

А вот другое место, за которое борется ТРО, еще существует — это Ферма-2.

— Это уникальное место для всей России. В Российской империи их было пять, еще одно сохранился в Харькове, — указал Новиков, отметив, что сейчас на этом месте планируется возвести жилой комплекс, игнорирующий сложившуюся историческую среду, хотя при этом есть и другие варианты постройки.

Коснулся, конечно, Новиков темы советского монументализма: в этом плане с комитетом отделению удалось наладить диалог — подано семь заявок на выявление объектов.

— Это был бы уникальный случай для России, когда мозаики включали в предмет охраны, и они становились бы независимыми объектами. Необязательно включать все здание, такие практики есть, можно включать только объекты декоративного искусства, — отметил архитектор.

Дом, где родился Мулланур Вахитов. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Завершил Новиков выступление нашумевшей историей с экспертом Александром Мартыновым, который предложил убрать из реестра дом, где родился Мулланур Вахитов, дом Гуревича и перевести их в статус ИЦГФО. Новиков назвал его «экспертом-киллером». ТРО изучило 50 его экспертиз. Некоторые из изученных им объектов были снесены, а на их месте построены новые, что, подчеркнул Новиков, тоже является незаконным. Но есть шесть объектов, которых можно воссоздать на своем родном месте.

— Мы просим комитет и Лейлу Ренатовну повлиять на эксперта Мартынова, исключить его из экспертов. То, что эксперт проводит 50 экспертиз… Понятно, что работа будет сделана некачественно. Мы это увидели, отработав за три дня 50 экспертиз и нашли больше информации, чем он, — рассказал Новиков.

Еще одна жертва Мартынова — дом Гуревича. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Вперед, к юбилею Бугульмы

Подводя итоги, Лейла Фазлеева коснулась темы возвращения исторических зданий к жизни:

— Не поставлены на кадастровый учет 42 объекта, «бесхозяйники» — 18. Все отражено красным цветом. Уважаемые коллеги, кто себя увидел в красном режиме, в течение месяца реагируем, почему вы красненькие, что надо сделать, чтобы мы стали зелененьким, — отметила Фазлеева, указав, что они с Гущиным «ослабили хватку и объекты подвисли». — Некоторые параметры мы не выполнили в полном объеме, это предстоит еще сделать. Я говорю о Елабуге и Чистополе. Этот тезис повторяется уже второй год. Мы с Иваном Николаевичем и коллегами должны вернуться к этой теме. Мы с Бугульмой быстрее продвинемся — в связи с личной заинтересованностью главы муниципального района.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Фазлеева имела в виду выступление главы Бугульмы Дамира Фаттахова. В 2031 году городу под его руководством исполнится 250 лет.

— В преддверии 250-летия Бугульма готова стать пилотной площадкой для любых новых подходов в работе с наследием. Со своей стороны мы берем на себя обязательство реализовать сервисную модель по работе с инвесторами — мы не просто продаем объект, а становимся партнером, который берет на себя всю организационную и административную поддержку проекта. Наша цель — снять с инвестора всю возможную бюрократическую нагрузку, чтобы соединить ресурсы, инструменты и возможности юбилея в одну эффективную систему, — указал Фаттахов.