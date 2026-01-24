Сегодня УНИКС примет «Пари Нижний Новгород» в Казани

Казанцы продолжают делить первую строчку турнирной таблицы с московским ЦСКА

Фото: Динар Фатыхов

В субботу, 24 января, казанский УНИКС (20–2) проведет домашний матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Пари Нижний Новгород» (6–12). Подопечные Велимира Перасовича подходят к встрече на пике формы: победная серия казанцев составляет уже 10 матчей подряд.

В минувшую среду «бело-зеленые» уверенно разобрались на выезде с «Самарой» (93:73). Благодаря этой серии УНИКС продолжает делить первую строчку турнирной таблицы с московским ЦСКА, уступая «армейцам» лишь по дополнительным показателям. Каждая победа сейчас критически важна для борьбы за итоговое первое место в регулярном чемпионате.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Соперник казанцев, «Пари Нижний Новгород», в январе успел стать автором главной сенсации лиги. Команда Сергея Козина 14 января впервые за пять лет обыграла в гостях петербургский «Зенит» (99:89). Главной угрозой для защиты УНИКСа станет американский защитник гостей Айзея Вашингтон, набравший в том матче 28 очков, и венгр Норберт Лукач. Однако стабильностью нижегородцы пока похвастаться не могут: после триумфа в Санкт-Петербурге последовали поражения от «Автодора», «Енисея» и досадная неудача в концовке против «Уралмаша».

Матч начнется в Казани в 18:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Игра», в VK Видео, а также на официальном сайте Единой Лиги ВТБ.

Рената Валеева