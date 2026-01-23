«Признался, что получал деньги и раньше»: главу ПИЗО Заинска отправили под домашний арест

В его деле о взятке за раздачу муниципальных земель могут появиться новые эпизоды

Вернулся домой после двух суток в полицейском изоляторе глава Палаты имущественных и земельных отношений (ПИЗО) Заинского района Раис Шайхиев. В ближайшие два месяца ему запрещено покидать пределы своего жилища, использовать средства связи и общаться со свидетелями. Такую меру пресечения фигуранту дела о взятке накануне избрал Заинский горсуд по ходатайству Следкома. Против на заседании выступал лишь зампрокурора города — требовал заключить Шайхиева под стражу. Как опера ФСБ задержали чиновника с поличным на рабочем месте и в чем тот покаялся на допросе — в материале «Реального времени».

Местом передачи денег стал... служебный шкаф

Белый конверт с тысячными купюрами — всего на 235 тысяч рублей — опера ФСБ обнаружили и изъяли 20 января текущего года в присутствии свидетелей в ходе досмотра служебного кабинета в администрации Заинска, на полке в шкафу. Хозяин кабинета — руководитель Палаты имущественных и земельных отношений — причастность к деньгам отрицал, уверял, что не знает, что ему тут положили.

Дело было под конец обеденного перерыва. А спустя час с небольшим в Заинском межрайонном отделе Следкома по РТ уже возбудили дело по признакам получения незаконного вознаграждения за действия в пользу взяткодателя с вымогательством взятки (п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ). Подозреваемого Раиса Шайхиева отправили в изолятор временного содержания. А вчера под вечер в суд поступило ходатайство о его домашнем аресте до 20 марта.

Материал по мере пресечения рассматривал председатель Заинского суда Рамиль Бикмиев. скрин видео Заинского горсуда со страницы ВКонтакте

По данным «Реального времени», при обосновании данной меры пресечения замруководителя межрайонного отдела СК Анна Тарасенко в суде сообщала: задержанный вину признает, его причастность подтверждается показаниями ряда свидетелей, в числе которых — частный предприниматель, передававший деньги. Забегая вперед — признал задержанный совсем не факт взятки.

В суде Раис Шайхиев и его адвокат против домашнего ареста не возражали, тогда как зампрокурора Заинска Ильнур Габдурахманов просил судью отказать СК и заключить подозреваемого чиновника под стражу.

По итогам рассмотрения материалов, председатель Заинского суда Рамиль Бикмиев санкционировал домашний арест. В ближайшее время Шайхиеву должны предъявить первичное обвинение.

«Включил диктофон, так как предполагал — Шайхиев снова будет вымогать...»

Раису Шайхиеву — 59. Пост главы ПИЗО Заинского района он занимал 16 лет — с 2009-го, ранее еще восемь лет руководил районным комитетом по земле и службой земельного кадастра. Является дипломированным юристом и почвоведом, до прихода на муниципальную службу возглавлял лабораторию в заинском подразделении компании «Агрохимсервис».

Как выяснило «Реальное время», с заявлением против руководителя в ФСБ обратился некий Герасимов, частный предприниматель, который на протяжении последних лет неоднократно приезжал в муниципалитет по вопросам получения земельных участков сельхозназначения в 5-10 га в аренду и на праве собственности. Заявитель указал, что познакомился с Шайхиевым пару лет назад, когда приехал в ПИЗО за консультацией по возможности выделения земельных участков и необходимых документов. В процессе той консультации, по версии Герасимова, глава Палаты предложил участок в 7 га, пообещал помощь с оформлением и запросил за содействие деньги — написал на листочке цифру 70 000.

По версии предпринимателя, коррупционные отношения с главным в районе по земле начались еще в 2024 году. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Предприниматель согласился, в тот же день подал заявление на аренду участка, а через месяц-два увидел — его заявка опубликована в местном издании и на портале торгов. В апреле 2024-го, после подписания договора в ПИЗО, глава Палаты напомнил о договоренности и тем же вечером получил 70 тысяч наличными. По данным источника «Реального времени», арендатор признался — передача происходила у горнолыжного комплекса «Федотово», в иномарке Шайхиева, причем в августе того же года он дважды передавал еще по 100 тысяч рублей — в кабинете и у пожарной части за «услуги» по другим участкам.

«Я понимал, как должностное лицо, он может повлиять на мои сделки по приобретению участков, и если не буду передавать деньги — может вставлять палки в колеса», — позже признался следователям предприниматель.

В январе 2026-го, на новые переговоры с чиновником по земельному вопросу, Герасимов «взял с собой и включил диктофон, так как предполагал — Шайхиев снова будет вымогать у него деньги», — процитировал часть показаний заявителя один из источников «Реального времени» в силовых органах. С его слов, речь шла о трех участках — два из которых предприниматель собирался арендовать, а один в 20 га уже успел получить в собственность, но не расплатился с должностным лицом.

На «переговорах» с чиновником арендатору удалось сбить коррупционную цену на 5 тысяч. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Запись зафиксировала даже тот факт, что в процессе разговора владельцу диктофона удалось сбить коррупционную цену «благодарности» по одному из земельных наделов — с 75 до 70 тысяч рублей. Ну а 20 января Герасимов по договоренности с Шайхиевым приехал к нему на работу с «благодарностью» в конверте на 235 тысяч рублей по трем участкам и после разговора на отвлеченные темы поинтересовался — что делать с этими деньгами. Чиновник с его слов — указал на шкаф и сказал положить их туда, что и было сделано.

Глава ПИЗО заявил, что обманывал предпринимателя

Во время визита силовиков в свой кабинет и обнаружения того конвертика Шайхиев факт взятки отрицал, однако позже начал сотрудничать со следствием.

«Он признал — получал деньги и раньше. Подтвердил факты, изложенные предпринимателем по трем участкам в 2024 году, но заявил — никаких мер по содействию с их выделением не принимал и не смог бы, поскольку земли проходили через торги, повлиять на процедуру которых он не мог. Сказал, что просто решил обмануть предпринимателя», — поделился один из источников «Реального времени».

Пока в СК возбудили дело лишь по передаче денег 20 января 2026 года. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Таким же образом, по версии подозреваемого, он получил и те самые 235 тысяч по трем участкам. Иначе говоря — совершил мошенничество в значительном размере, а вовсе не тяжкое коррупционное преступление, за которое грозит 7—12 лет колонии строгого режима.

Заметим, дело возбуждено лишь по факту последнего конверта, а значит, нельзя исключать появление в деле более ранних эпизодов и иных заявителей. С учетом позиции прокурора на заседании по мере пресечения есть вероятность, что решение о домашнем аресте будет обжаловано.

От комментария защитник ВИП-чиновника вчера отказался. Ранее адвокат Иршат Низамов участвовал в резонансном деле водителя автобуса, которого отправили в колонию-поселение после гибели 14 пассажиров в ДТП с грузовиком под Заинском в 2017 году.

Как сложится судьба пока еще действующего главы ПИЗО района — покажет время.