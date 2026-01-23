«Признался, что получал деньги и раньше»: главу ПИЗО Заинска отправили под домашний арест
В его деле о взятке за раздачу муниципальных земель могут появиться новые эпизоды
Вернулся домой после двух суток в полицейском изоляторе глава Палаты имущественных и земельных отношений (ПИЗО) Заинского района Раис Шайхиев. В ближайшие два месяца ему запрещено покидать пределы своего жилища, использовать средства связи и общаться со свидетелями. Такую меру пресечения фигуранту дела о взятке накануне избрал Заинский горсуд по ходатайству Следкома. Против на заседании выступал лишь зампрокурора города — требовал заключить Шайхиева под стражу. Как опера ФСБ задержали чиновника с поличным на рабочем месте и в чем тот покаялся на допросе — в материале «Реального времени».
Местом передачи денег стал... служебный шкаф
Белый конверт с тысячными купюрами — всего на 235 тысяч рублей — опера ФСБ обнаружили и изъяли 20 января текущего года в присутствии свидетелей в ходе досмотра служебного кабинета в администрации Заинска, на полке в шкафу. Хозяин кабинета — руководитель Палаты имущественных и земельных отношений — причастность к деньгам отрицал, уверял, что не знает, что ему тут положили.
Дело было под конец обеденного перерыва. А спустя час с небольшим в Заинском межрайонном отделе Следкома по РТ уже возбудили дело по признакам получения незаконного вознаграждения за действия в пользу взяткодателя с вымогательством взятки (п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ). Подозреваемого Раиса Шайхиева отправили в изолятор временного содержания. А вчера под вечер в суд поступило ходатайство о его домашнем аресте до 20 марта.
По данным «Реального времени», при обосновании данной меры пресечения замруководителя межрайонного отдела СК Анна Тарасенко в суде сообщала: задержанный вину признает, его причастность подтверждается показаниями ряда свидетелей, в числе которых — частный предприниматель, передававший деньги. Забегая вперед — признал задержанный совсем не факт взятки.
В суде Раис Шайхиев и его адвокат против домашнего ареста не возражали, тогда как зампрокурора Заинска Ильнур Габдурахманов просил судью отказать СК и заключить подозреваемого чиновника под стражу.
По итогам рассмотрения материалов, председатель Заинского суда Рамиль Бикмиев санкционировал домашний арест. В ближайшее время Шайхиеву должны предъявить первичное обвинение.
«Включил диктофон, так как предполагал — Шайхиев снова будет вымогать...»
Раису Шайхиеву — 59. Пост главы ПИЗО Заинского района он занимал 16 лет — с 2009-го, ранее еще восемь лет руководил районным комитетом по земле и службой земельного кадастра. Является дипломированным юристом и почвоведом, до прихода на муниципальную службу возглавлял лабораторию в заинском подразделении компании «Агрохимсервис».
Как выяснило «Реальное время», с заявлением против руководителя в ФСБ обратился некий Герасимов, частный предприниматель, который на протяжении последних лет неоднократно приезжал в муниципалитет по вопросам получения земельных участков сельхозназначения в 5-10 га в аренду и на праве собственности. Заявитель указал, что познакомился с Шайхиевым пару лет назад, когда приехал в ПИЗО за консультацией по возможности выделения земельных участков и необходимых документов. В процессе той консультации, по версии Герасимова, глава Палаты предложил участок в 7 га, пообещал помощь с оформлением и запросил за содействие деньги — написал на листочке цифру 70 000.
Предприниматель согласился, в тот же день подал заявление на аренду участка, а через месяц-два увидел — его заявка опубликована в местном издании и на портале торгов. В апреле 2024-го, после подписания договора в ПИЗО, глава Палаты напомнил о договоренности и тем же вечером получил 70 тысяч наличными. По данным источника «Реального времени», арендатор признался — передача происходила у горнолыжного комплекса «Федотово», в иномарке Шайхиева, причем в августе того же года он дважды передавал еще по 100 тысяч рублей — в кабинете и у пожарной части за «услуги» по другим участкам.
«Я понимал, как должностное лицо, он может повлиять на мои сделки по приобретению участков, и если не буду передавать деньги — может вставлять палки в колеса», — позже признался следователям предприниматель.
В январе 2026-го, на новые переговоры с чиновником по земельному вопросу, Герасимов «взял с собой и включил диктофон, так как предполагал — Шайхиев снова будет вымогать у него деньги», — процитировал часть показаний заявителя один из источников «Реального времени» в силовых органах. С его слов, речь шла о трех участках — два из которых предприниматель собирался арендовать, а один в 20 га уже успел получить в собственность, но не расплатился с должностным лицом.
Запись зафиксировала даже тот факт, что в процессе разговора владельцу диктофона удалось сбить коррупционную цену «благодарности» по одному из земельных наделов — с 75 до 70 тысяч рублей. Ну а 20 января Герасимов по договоренности с Шайхиевым приехал к нему на работу с «благодарностью» в конверте на 235 тысяч рублей по трем участкам и после разговора на отвлеченные темы поинтересовался — что делать с этими деньгами. Чиновник с его слов — указал на шкаф и сказал положить их туда, что и было сделано.
Глава ПИЗО заявил, что обманывал предпринимателя
Во время визита силовиков в свой кабинет и обнаружения того конвертика Шайхиев факт взятки отрицал, однако позже начал сотрудничать со следствием.
«Он признал — получал деньги и раньше. Подтвердил факты, изложенные предпринимателем по трем участкам в 2024 году, но заявил — никаких мер по содействию с их выделением не принимал и не смог бы, поскольку земли проходили через торги, повлиять на процедуру которых он не мог. Сказал, что просто решил обмануть предпринимателя», — поделился один из источников «Реального времени».
Таким же образом, по версии подозреваемого, он получил и те самые 235 тысяч по трем участкам. Иначе говоря — совершил мошенничество в значительном размере, а вовсе не тяжкое коррупционное преступление, за которое грозит 7—12 лет колонии строгого режима.
Заметим, дело возбуждено лишь по факту последнего конверта, а значит, нельзя исключать появление в деле более ранних эпизодов и иных заявителей. С учетом позиции прокурора на заседании по мере пресечения есть вероятность, что решение о домашнем аресте будет обжаловано.
От комментария защитник ВИП-чиновника вчера отказался. Ранее адвокат Иршат Низамов участвовал в резонансном деле водителя автобуса, которого отправили в колонию-поселение после гибели 14 пассажиров в ДТП с грузовиком под Заинском в 2017 году.
Как сложится судьба пока еще действующего главы ПИЗО района — покажет время.
