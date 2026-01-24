«Ак Барс» сыграет в Казани с «Сибирью» в матче КХЛ

Встреча начнется в 17.00 по московскому времени

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня «Ак Барс» сыграет в Казани с «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

«Ак Барс» выиграл четыре последних матча в чемпионате и занимает второе место в Восточной конференции с 68 очками. «Сибирь» идет восьмой в турнирной таблице Востока с 43 баллами.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Всего команды провели между собой 54 очных поединка в истории КХЛ, в 32 из них победили «барсы». «Ак Барс» не может победить «Сибирь» в Казани на протяжении семи матчей подряд — с 30 октября 2020 года (5:3).

В предстоящей игре в составе казанцев не сыграют защитник Альберт Яруллин и Степан Фальковский, а также нападающий Михаил Фисенко. У «Сибири» в воротах может выйти Михаил Бердин, начинавший сезон в «Ак Барсе».

В прямом эфире игру покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ Планета» в 17.00 по мск.

Зульфат Шафигуллин