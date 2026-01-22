Татарстанские лыжники Коростелев и Непряева приняли приглашение на Олимпийские игры-2026

Приглашения спортсмены получили накануне

Фото: Артем Дергунов

Российские лыжники, которые представляли Татарстан, Савелий Коростелев и Дарья Непряева, а также конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова официально приняли приглашения Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпийские игры 2026 года. Об этом сообщили на официальном сайте МОК.

Приглашения спортсмены получили накануне после проверки на соответствие критериям нейтрального статуса со стороны комитета. В итоге все они выступят на ОИ без национальной символики.

Чтобы попасть в список приглашенных лыжникам Коростелеву и Непряевой пришлось выполнить необходимые нормативы на этапе Кубка мира в Давосе в декабре.

Никита Егоров