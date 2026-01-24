До 127 тыс. рублей в месяц: в Татарстане вырос спрос на подработку

Фирмы набирают сотрудников кол-центра, SMM-специалистов и проектировщиков

Фото: Реальное время

В новогодние праздники спрос на подработку среди жителей Татарстана вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На самих площадках опубликовано много вакансий о подработке курьером, работником торгового зала, фасовщиком и так далее, однако сами работодатели ищут людей с возможностью работать удаленно. Сколько татарстанцы зарабатывают при неполном рабочем дне и каких специалистов ищут компании — в материале «Реального времени».

В Татарстане вырос спрос на подработку

В период новогодних праздников, с 31 декабря по 11 января, жители Татарстана стали чаще искать подработки. Интерес к вакансиям с возможностью дополнительного заработка увеличился на 157% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании «Авито Подработки». Причем республика заняла первое место среди всех субъектов России по динамике роста спроса на временные вакансии.

Если рассматривать статистику спроса на подобные предложения в целом по России, то интерес граждан к временным вакансиям вырос на 115% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам аналитиков «Авито Подработки», интерес к подработке повысился на фоне повышенных коэффициентов оплаты труда.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом большинство вакансий о подработке на той же платформе связано с курьерской доставкой, работой в торговом зале, упаковкой, фасовкой и сборкой товаров. Также попадаются вакансии с подработкой администратором, диспетчером, редактором и аниматором.

В общей сложности, по данным hh.ru, только в Казани представлено 1,1 тыс. вакансий с возможностью допзаработка. А в Москве и Санкт-Петербурге таких предложений о работе еще больше — 9,6 тыс. и 5,2 тыс. объявлений соответственно.

Фирмы набирают сотрудников кол-центра, SMM-специалистов и проектировщиков

Часто компании набирают людей на подработку с удаленным форматом занятости, сообщила «Реальному времени» HR-эксперт Зулия Лоикова.



— Есть много компаний, которые базируются не в Татарстане, но набирают сотрудников из той же Казани и других городов республики. Это могут быть и менеджеры по продажам, и сотрудники кол-центра, которые отвечают на информационные заявки, а также SMM-специалисты. Кроме того, некоторые фирмы набирают проектировщиков. Как правило, речь идет о вакансиях с удаленным форматом работы, — сказала эксперт.

Он также подчеркнула, что набирают специалистов из Татарстана как московские и питерские компании, так и из других городов России.

— Например, я общалась с представителями компании из Рязани. И для них не имело значения, из какого города будет сотрудник, могли и из Татарстана перевезти человека. Главное для любой фирмы — найти людей, — отметила Лоикова.

HR-эксперт подчеркнула, что Татарстан отличается хорошими техническими специалистами и сотрудниками IT-сферы. При этом оплата труда высококвалифицированных работников в республике стоит меньше, чем у коллег из Москвы или Санкт-Петербурга. Однако точный диапазон зарплат назвать трудно, поскольку разброс зарплатных предложений очень большой и все зависит от конкретной компании и кадров, которые требуются.

Больше всего в январские праздники платили таксистам

В Татарстане больше всего в новогодние праздники платили в сфере такси и пассажирских перевозок — водители зарабатывали в среднем 127 253 рубля в месяц за частичную занятость. Такой уровень вознаграждений во многом связан с высоким спросом на поездки в праздничные дни и активной мобильностью жителей региона в период новогодних каникул, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе «Авито».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Отмечается, что высокие доходы на подработке в праздники были у курьеров (122,1 тыс.) и сотрудников склада (121,6 тыс.).

— При этом важно понимать, что приведенные значения отражают среднее предлагаемое вознаграждение за месяц при частичной занятости и рассчитаны по предложениям, опубликованным в период январских праздников. Фактический доход на подработке зависит от множества факторов — количества смен, региона, специфики задач и опыта исполнителя. Поэтому реальные доходы исполнителей могут отличаться от средних, рассчитанных по данным сервиса, — сообщили изданию в пресс-службе площадки.

Как добавил директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин, многие рассматривали подработку именно в праздничные дни, чтобы закрывать оперативные задачи и справляться с возросшей нагрузкой.

Также активно жители республики шли работать мерчендайзерами, промоутерами, дворниками, менеджерами по продажам, торговыми представителями, поварами-кассирами, персоналом в ретейле и общепите, а также продавцами пиротехники и праздничных товаров. По деньгам работники из Татарстана зарабатывали за новогодний период от 25 тыс. до 70 тыс. рублей, сообщил HR-эксперт, член экспертного совета Госдумы по молодежной политике Гарри Мурадян.

— По моим данным, вакансия мерчендайзера стала лидером по росту откликов, более чем в 2,3 раза год к году, — отметил Мурадян.



Спрос на подработку в предстоящие праздники с большой вероятностью продолжит расти

В предстоящие праздники (23 Февраля, 8 Марта, а также майские каникулы) спрос на подработку среди россиян, в том числе жителей Татарстана, «с высокой вероятностью продолжит расти». Так считает Гарри Мурадян.



— Среди причин, которые будут стимулируют и работодателей, и соискателей выходить на рынок временной занятости: длинные выходные и сокращенные рабочие недели, инфляция и дефицит кадров, — сказал изданию эксперт.