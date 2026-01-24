Новости спорта

Гатиятулин ответил на вопрос о трансферных планах «Ак Барса» в дедлайн

20:11, 24.01.2026

В казанском клубе продолжают работу по усилению состава перед плей-офф

Фото: взято с сайта ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о трансферных планах клуба на дедлайн после поражения от «Сибири» (2:3 Б). Дедлайн трансферов в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в этом сезоне установлен на 25 января.

Гатиятулин заявил, что каждый день общается на тему трансферов с генеральным менеджером «Ак Барса» Маратом Валиуллиным.

— Конкретизировать позиции смысла нет, надо дождаться конца дедлайна и потом разговаривать на эту тему. Я уже озвучивал, как этот процесс происходит. Команда формируется весной и летом, по ходу чемпионата мы смотрим, дает ли этот состав ожидаемый функционал. Потом доводим до руководства и обсуждаем, как мы можем укрепить нашу обойму. Конечно же, мы каждый день общаемся с Валиуллиным, эти вопросы решаются в офисе. Но сейчас нет смысла о чем-то говорить без конкретики, — сказал Гатиятулин.

В субботу «Ак Барс» проиграл в Казани «Сибири» в серии буллитов со счетом 2:3. Казанцы прервали четырехматчевую победную серию в чемпионате КХЛ.

В составе «Ак Барса» третью игру подряд пропустил нападающий Дмитрий Яшкин. По слухам, хоккеист может покинуть команду до трансферного дедлайна. Появлялась информация, что Яшкиным интересуется минское «Динамо».

Зульфат Шафигуллин

