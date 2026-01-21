«Ак Барс» определился с составом на матч с «Адмиралом» во Владивостоке

Встреча начнется в 12.30 по московскому времени

«Ак Барс» объявил состав на матч с «Адмиралом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча начнется во Владивостоке в 12.30 по московскому времени.

Тренерский штаб «Ак Барса» внес лишь одно изменение в состав команды по сравнению с прошедшим матчем «Адмиралом». Нападающий Дмитрий Яшкин снова остался вне заявки казанцев. В воротах вместо Тимура Билялова с первых минут сыграет Максим Арефьев.

Ранее в первом матче между «Ак Барсом» и «Адмиралом» во Владивостоке казанцы победили со счетом 5:2.

В прямом эфире игру покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ-Планета» в 12.30 по мск.

Зульфат Шафигуллин