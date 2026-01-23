Экс-игрок УНИКСа Исмаэль Бако вернется в Единую лигу ВТБ и усилит «Зенит»

Он играл за УНИКС два сезона — с 2023 по 2025 год

Фото: Мария Зверева

Баскетбольный клуб «Зенит» договорился о сотрудничестве с Исмаэлем Бако. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Напомним, он играл за УНИКС два сезона — с 2023 по 2025 год, и стал серебряным и бронзовым призером чемпионата.

Отмечается, что Бако станет первым бельгийцем в «Зените». Контракт с ним рассчитан до конца сезона 2025/26 года.

— Сине-бело-голубые приветствуют Исмаэля Бако в Петербурге и желают покорения новых вершин вместе с «Зенитом», — говорится в сообщении.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Напомним, что после ухода из УНИКСа Бако перешел в «Париж», выступающий в Евролиге. Но он не смог закрепиться в основном составе. Спортсмен принял участие лишь в девяти матчах турнира и впоследствии был исключен из заявки команды.

Исмаэля можно было оставить в Казани, но тогда пришлось бы увеличить ему зарплату, к чему УНИКС не был готов, заявлял президент клуба Евгений Богачев. Поэтому они пожали друг другу руки и разошлись. Подробнее — в материале «Реального времени».



Рената Валеева