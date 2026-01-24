«Ак Барс» поместил в список травмированных защитника Фальковского

Хоккеист получил повреждение в недавнем матче с «Амуром»

Фото: Реальное время

«Ак Барс» добавил в список травмированных защитника Степана Фальковского. Информация появилась на официальных ресурсах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Фальковский получил повреждение в недавнем матче с «Амуром» в Хабаровске, после чего пропустил две встречи с «Адмиралом». Травма защитника оказалась сложнее, чем изначально ожидалось.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В списке травмированных у «Ак Барса» также находятся защитник Альберт Яруллин и нападающий Михаил Фисенко. А вот Никита Лямкин оправился от повреждения и может выйти на матч с «Сибирью».

Фальковский в нынешнем сезоне сыграл 46 матчей, в которых забросил две шайбы и набрал девять очков.

Зульфат Шафигуллин