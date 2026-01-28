«Нет нехватки людей, есть недостаток навыков»: как быть джунам на нынешнем IT-рынке

По данным hh.ru на 2025 год, в Татарстане на одну открытую вакансию в IT претендуют 32 начинающих специалиста, в то время как сеньоров только три на одно рабочее место

Сейчас как российский, так и татарстанский рынок труда в сфере информационных технологий демонстрирует явный дисбаланс. По данным платформы hh.ru на 2025 год, ситуация в Татарстане выглядит следующим образом: на одну открытую вакансию претендуют 32 джуна, в то время как от сеньоров есть только три резюме на одно вакантное место. Сегодня «начинающие» продолжают выходить на переполненный рынок, заявляя высокие зарплатные ожидания. Но что не так с их навыками и почему работодатели все чаще отказываются от их услуг? Об этом и о том, к каким перспективным направлениям присмотреться, чтоб «войти в IT-рынок» и быть востребованными, — в материале «Реального времени».

В ИТ-сфере заметно замедлился процесс приема специалистов

Сейчас российский рынок труда в сфере информационных технологий демонстрирует явный дисбаланс: наблюдается острая нехватка опытных специалистов при одновременном переизбытке начинающих айтишников. Такую ситуацию в Татарстане отметил и глава Центра занятости населения РТ Тимур Муллин на пресс-бранче 16 января.

— В целом дисбаланс заключается в том, что в постковидный период у нас пошел запрос на айтишников. Эта потребность на айтишников переросла в краткосрочные инфокурсы по получению профессии. И получилось так, что спустя ковидный период у нас переизбыток джунов, от которых IT-компании избавляются, с учетом того, что и рынок IT-услуг в России сокращается, — заявил Муллин.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По данным платформы hh.ru на 2025 год, ситуация в Татарстане выглядит следующим образом: на одну открытую вакансию претендуют 32 начинающих специалиста (джуна). При этом спрос компаний смещен в сторону более опытных кадров: наибольший дефицит наблюдается среди сеньоров, немного меньше — среди мидлов. Примечательно, что количество опытных сеньоров за последний год выросло вдвое: сейчас на одну вакансию приходится три резюме от специалистов этого уровня. Тем не менее спрос на них остается высоким — компании активно «охотятся» за опытными кадрами.

Джун (junior) — специалист, который только начал карьеру и имеет мало опыта.

— специалист, который только начал карьеру и имеет мало опыта. Мидл (middle) — опытный разработчик, который уже может работать самостоятельно.

— опытный разработчик, который уже может работать самостоятельно. Сеньор (senior) — специалист с большим опытом, может принимать ключевые решения по разработке продукта.

Начинающий IT-специалист выходит на самоокупаемость в лучшем случае через год

Эксперты отмечают, что волна новичков появилась в период пандемии COVID‑19, когда множество людей переквалифицировалось в IT‑специалистов, пройдя краткосрочные онлайн‑курсы. Сегодня эти специалисты выходят на рынок, заявляя высокие зарплатные ожидания, однако их практические навыки зачастую оказываются недостаточными, а кейсы — однотипными.

Как отмечает HR-директор «Технократии» Екатерина Мурзина, в период с 2020 по 2024 год произошел массовый процесс цифровизации и импортозамещения, сопровождавшийся расширением штата компаний. Однако сейчас организации поменяли вектор своей работы.

— В текущих экономических условиях компании сфокусированы на эффективности с минимумом издержек — «сделать больше с теми же ресурсами». Сеньор, который может самостоятельно вести сложный модуль, мидл, требующий минимальной адаптации, приносят ценность быстрее. Джун же выходит на эффективность (самоокупаемость) в лучшем случае через год. Сегодня многие компании не готовы к таким инвестициям, — рассказала Екатерина Мурзина.

Эксперт также указывает на то, что текущая ситуация на рынке связана с изменением характера проектов. Большинство задач сейчас направлены на оптимизацию существующих процессов и решение технически сложных вопросов, требующих значительного опыта. Такие проекты не подходят для начинающих специалистов, что дополнительно снижает спрос на их услуги.

— Рынок переполнен, но в IT нет нехватки людей, есть недостаток навыков. Сегодня [джунов] в таком объеме компаниям не нужно, им нужны сеньоры. Именно за сеньорами охотятся, — отметила в разговоре с «Реальным временем» менеджер по комплексному сопровождению клиентов hh.ru Инна Рамазанова.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Также эксперты отмечают, что многие начинающие IT-специалисты приходят в отрасль из совершенно других сфер (например, из юриспруденции), но пока не могут соответствовать требованиям работодателей.

«Главное — перестать быть «просто джуном» и начать решать конкретные бизнес-задачи»

Анализ рынка труда за третий квартал 2025 года от hh.ru показал, что работодатели все чаще обращают внимание на практические умения и технологический опыт кандидатов. SQL лидирует с долей 12% от всех IT-вакансий, за ним следуют Linux (9%) и Python (8%). Знания PostgreSQL требуются в 7% вакансий, как и навыки аналитического мышления, а опыт в технической поддержке, владение Git, навыки деловых коммуникаций и работы с большими данными востребованы в 6% предложений о работе.

— Технологический прогресс требует все более глубоких и практико-ориентированных навыков. Чтобы не отставать и расширять свои карьерные перспективы, важно системно инвестировать в развитие хард-скилов. Если вы уже владеете этими навыками, обязательно подтверждайте их актуальность, — отметила руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru Марина Дорохова.

Реальное время / realnoevremya.ru

Эксперты предлагают присмотреться к востребованным, но менее нагруженным рынкам, в отличие от разработки. Например, кибербезопасности, которую называют трендом IT-рынка (подробнее о том, для кого необходимы решения кибербеза и как хакеры могут влиять на жизнь обычных граждан, — в материале «Реального времени»), DevOps, а также направлению системного и бизнес-анализа.

— Сейчас рынок для джунов — это не спринт за высокой зарплатой, а марафон за выживание и рост. Ключевая стратегия — любым способом получить реальный опыт и специализироваться. Нужно забыть о шаблонных резюме, активно строить профессиональный круг общения через нетворкинг и open-source, а также присмотреться к смежным и растущим нишам, где конкуренция ниже, а спрос есть, например в low-code, ИБ или поддержке legacy-систем. Главное — перестать быть «просто джуном» и начать решать конкретные бизнес-задачи, — порекомендовала, как сориентироваться на рынке, владелица кадрового агентства «Мой HR маяк» Юлия Гайнутдинова.

— Особняком стоят специальности, связанные с искусственным интеллектом: Data Engineering, Data Science, ML-Engineering и аналитика данных. На таких специалистов есть спрос на рынке, однако стоит учитывать, что порог входа в эти направления находится на достаточно высоком уровне, — отметила HR-директор «Технократии» Екатерина Мурзина.