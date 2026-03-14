Рынок IT-кадров в России близок к балансу

Квалифицированных специалистов сейчас можно найти быстрее, но они сохраняют широкий выбор среди работодателей

Кадровая ситуация с IT-специалистами в России начала выравниваться, и рынок труда движется к балансу между соискателями и работодателями, сообщил директор по информационным технологиям «Альфа-Банка» Алексей Фетисов, пишет РИА «Новости».

По его словам, несколько лет назад рынок IT-кадров был однозначно «рынком продавца», когда квалифицированные специалисты могли получать несколько предложений о собеседованиях в день и быстро менять работу. Сейчас ситуация меняется: дефицит кадров остается, но работодатели получают больше возможностей для найма.

«Квалифицированных специалистов сейчас можно найти быстрее, но при этом они по-прежнему могут рассчитывать на широкий выбор среди работодателей», — отметил Фетисов. Он подчеркнул, что избытка специалистов, неспособных найти работу, на рынке нет, однако и картина, когда работодатели буквально «стояли с протянутой рукой», уже неактуальна.

Ариана Ранцева