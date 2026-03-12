Жители Татарстана массово жалуются на сбой в работе Telegram

У пользователей наблюдаются перебои в работе мобильного интернета

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане зафиксировали сбой в работе интернет‑сервисов — жители региона сообщают о проблемах с доступом в Сеть. По данным мониторинга, значительная часть жалоб связана с неполадками в работе мессенджера Telegram: на него приходится 83% всех обращений.

Пользователи описывают разные типы неполадок:

сбои в работе мобильного интернета (в т. ч. проблемы вне «белых списков» при отсутствии объявленной угрозы беспилотной опасности);

трудности с запуском и функционированием мобильных приложений — в первую очередь Telegram.

Только за последний час зафиксировано 85 обращений, а общее число сообщений о сбоях за минувшие сутки достигло 646.

Напомним, в Москве уже шестой день действуют ограничения на мобильный интернет в отдельных районах из соображений безопасности. Также сообщается о перебоях с голосовой связью. Особенно это затронуло центр города и некоторые станции метро. В ряде районов доступ в интернет был ограничен только сайтами из «белого списка», утвержденного Минцифры осенью 2025 года, в то время как в других местах связь отсутствовала полностью. 10 марта утром аналогичные отключения зафиксированы в Санкт-Петербурге.

Рената Валеева