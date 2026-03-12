Пользователи из России и Европы сообщают о проблемах с Telegram

Мессенджер сбоит в Германии, Нидерландах, Польше, Финляндии и Сербии

Пользователи мессенджера Telegram из ряда стран мира столкнулись с проблемами в работе сервиса днем в четверг, 12 марта.

По данным мониторингового портала Downdetector, неполадки затронули абонентов в нескольких европейских государствах. В числе стран, где зафиксированы жалобы на работу платформы, — Германия, Нидерланды, Польша, Финляндия и Сербия.

Ранее стало известно, что власти рассматривают возможность блокировки мессенджера Telegram в первых числах апреля. В Госдуме допустили, что могут признать Telegram экстремистской организацией. 24 февраля пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга подтвердил, что администрация Telegram не намерена сотрудничать с российскими властями.



Еще 10 февраля Роскомнадзор инициировал блокировку Telegram — платформы, ставшей главным информационным источником для 68% россиян. Подробнее — в материале «Реального времени».



Рената Валеева