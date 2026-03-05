ПФО занял второе место по числу DDoS-атак

В 2025 году в округе отражено более 11 тыс. атак — почти в пять раз больше, чем годом ранее

Поволжье заняло второе место среди наиболее атакуемых регионов России после Центрального федерального округа. В ПФО отражено более 11 тыс. DDoS-атак — почти в пять раз больше, чем в 2024 году. Каждая пятая атака в регионах была направлена на компании и учреждения округа, узнало «Реальное время» из данных, предоставленных цифровой экосистемой МТС и аналитиками RED Security.

Всего за 2025 год сервис RED Security Anti-DDoS отразил более 186 тыс. атак. Активность хакеров, по сравнению с предыдущим годом, выросла в 2,7 раза, а общее число атак на регионы увеличилось вдвое.

Самая мощная атака в ПФО зафиксирована в июне — ее интенсивность достигла 652,5 Гбит/с. Самая продолжительная атака отражена в августе и длилась более 19 часов.

Чаще всего округ подвергался атакам в четвертом квартале: с октября по декабрь было отражено почти 40% всех DDoS-атак на ПФО.



Ранее «Реальное время» писало, что после падения доменов «ИТ-парк» потратит на защиту от DDoS-атак 21 млн рублей.

Ариана Ранцева