ФАС назвала условие запрета рекламы в YouTube и Telegram
Ответственность за такое нарушение будет нести как рекламодатель, так и рекламораспространитель
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что в случае принятия Роскомнадзором мер по ограничению доступа к YouTube, VPN‑сервисам, мессенджерам Telegram и WhatsApp* реклама на этих ресурсах будет запрещена.
Ответственность за такое нарушение, согласно законодательству, будет нести как рекламодатель, так и рекламораспространитель, указано на сайте.
В качестве правовой основы ФАС ссылается на часть 10.7 статьи 5 Федерального закона «О рекламе».
Однако эксперты, опрошенные «Реальным временем», сходятся во мнении, что запрет вряд ли остановит рекламную активность, а лишь подтолкнет бренды к поиску новых способов продвижения. Подробнее — в материале издания.
Справка
* принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в РФ
