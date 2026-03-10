ФАС назвала условие запрета рекламы в YouTube и Telegram

Ответственность за такое нарушение будет нести как рекламодатель, так и рекламораспространитель

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что в случае принятия Роскомнадзором мер по ограничению доступа к YouTube, VPN‑сервисам, мессенджерам Telegram и WhatsApp* реклама на этих ресурсах будет запрещена.

Ответственность за такое нарушение, согласно законодательству, будет нести как рекламодатель, так и рекламораспространитель, указано на сайте.

В качестве правовой основы ФАС ссылается на часть 10.7 статьи 5 Федерального закона «О рекламе».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Однако эксперты, опрошенные «Реальным временем», сходятся во мнении, что запрет вряд ли остановит рекламную активность, а лишь подтолкнет бренды к поиску новых способов продвижения. Подробнее — в материале издания.



Рената Валеева