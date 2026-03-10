Google в России оштрафовали еще на 11,4 млн рублей

Компанию привлекли к ответственности за три эпизода нарушения

Таганский суд Москвы наложил на американскую компанию Google LLC административный штраф в размере 11,4 млн рублей за неудаление запрещенной информации, передает РИА «Новости»

Компанию привлекли к ответственности за три эпизода нарушения части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Норма предусматривает наказание за невыполнение обязанности по удалению контента, если такое удаление предписано законодательством.

По каждому из трех эпизодов судья вынесла идентичное решение: признать Google LLC виновной в совершении административного правонарушения по указанной статье и назначить наказание в виде штрафа в размере 3,8 млн рублей.



Еще 27 февраля суд в Москве оштрафовал Google на 16 млрд рублей.

Рената Валеева