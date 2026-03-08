Перед 8 Марта эксперты зафиксировали 1,7 млн веб‑атак на магазины косметики

Традиционно повышенный спрос на косметику и парфюмерию в этот период привлекает внимание злоумышленников

За первые три дня марта 2026 года зафиксировано 1,7 млн веб‑атак на онлайн‑ресурсы российских магазинов косметики и парфюмерии. В преддверии Международного женского дня число атак может вырасти еще больше — традиционно повышенный спрос на косметику и парфюмерию в этот период привлекает внимание злоумышленников. Об этом сообщил руководитель направления WAF ГК «Солар» Алексей Пашков.

Этот всплеск контрастирует с общей динамикой начала 2026 года: за первые два месяца текущего года число подобных атак снизилось на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2025‑го — до 6,2 млн. Эксперты связывают это с тем, что злоумышленники все чаще отказываются от атак на хорошо защищенные онлайн‑ресурсы. Вместо этого они нацеливаются на сайты и веб‑приложения, которые не имеют какой‑либо защиты.

Напомним, Поволжье заняло второе место среди наиболее атакуемых регионов России после Центрального федерального округа. В ПФО отражено более 11 тыс. DDoS-атак — почти в пять раз больше, чем в 2024 году. Каждая пятая атака в регионах была направлена на компании и учреждения округа.



Рената Валеева