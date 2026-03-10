Аналитики рассказали, какие ИИ-инструменты востребованы у специалистов в Татарстане

Почти треть работающих россиян уже используют ИИ на рабочем месте

Фото: Динар Фатыхов

Почти треть (31%) работающих россиян уже используют ИИ на рабочем месте. Об этом «Реальному времени» рассказали в «Авито Услугах».

Владение ИИ‑инструментами по работе с текстом теперь необходимо не только копирайтерам, контент‑менеджерам и редакторам, но и специалистам из других сфер.

Нейросети по автоматизации работы с данными облегчают задачи по аналитике, подбору и отсеву информации, поиску примеров и прецедентов, созданию таблиц и формул. Такие инструменты полезны бухгалтерам, экономистам, юристам, рекрутерам и маркетологам.

В креативных профессиях — дизайне, фотографии, видеомонтаже — нейросети ускоряют создание и обработку визуального контента. Они позволяют быстро получать варианты изображений по запросу, автоматически улучшать фотографии и видео, генерировать многочисленные версии визуала.

Создание AI‑ассистентов помогают руководителям и менеджерам автоматизировать рутину: планировать встречи, вести календарь, структурировать базы знаний, расшифровывать записи, отвечать на типовые запросы и напоминать о дедлайнах.

Компьютерное зрение на основе нейросетей и машинного обучения находит применение в самых разных отраслях. В медицине технология помогает интерпретировать результаты МРТ, в производстве — контролировать качество сварных швов, в логистике — считывать штрих‑коды, в сельском хозяйстве — оценивать состояние посевов.

Напомним, в конце февраля президент России Владимир Путин подписал указ о создании комиссии при главе государства по вопросам развития технологий искусственного интеллекта.



Рената Валеева