В Татарстане более полумиллиона учеников и педагогов пользуются Max

Система образования республики завершила интеграцию с национальным мессенджером

Фото: Артем Дергунов

Система образования Республики Татарстан завершила интеграцию с национальным мессенджером Max, объединив на единой платформе всех участников образовательного процесса. Об этом сообщил первый заместитель министра образования и науки региона Рамис Музипов на брифинге в Кабмине РТ.

По состоянию на 4 марта 2026 года в мессенджере зарегистрировано более 539 тысяч участников образовательного процесса. Распределение пользователей по типам учреждений выглядит следующим образом: школы — 329 234 человека, детские сады — 89 852 человека, учреждения среднего профобразования — 75 284 человека, организации допобразования — 43 260 человек.

В мессенджере создано 1 333 школьных канала с общим числом подписчиков 447 989 человек. Все 45 вузов республики запустили собственные каналы и чаты. Девять пилотных вузов внедрили систему цифрового студенческого ID, включающую электронный билет и зачетную книжку. Позднее во всех высших учебных заведениях Татарстана планируют внедрить цифровой ID студента в приложении Max.

В республике также запустят оплату госпошлин, парковок и проезда по платным трассам через Max.



Наталья Жирнова