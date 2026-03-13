Названо количество ИТ-компаний и айтишников из Татарстана

ИТ-отрасль в республике продолжает занимать лидирующие позиции по уровню зарплат

На сегодняшний день насчитывается 684 ИТ-компаний из Татарстана, которые имеют аккредитацию Минцифры России.

Еще отмечается, что в республике около 3,3% трудоспособного населения занято в сфере ИТ.

— ИТ-отрасль в Татарстане продолжает занимать лидирующие позиции по уровню зарплат. В 2025 году специалисты отрасли в среднем получали около 122,2 тысячи рублей, что в 1,5 раза выше, чем в среднем по экономике региона, — отметили в пресс-службе Минцифры России.

Напомним, что ИТ-специалист может приобрести строящееся, готовое жилье или построить индивидуальный жилой дом. Купить недвижимость можно во всех регионах России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

О том, сколько жителей Татарстана получили ипотеку по льготной программе для айтишников, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров