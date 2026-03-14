Татарстан попал в рейтинг регионов по оплате по биометрии и QR-коду

За II квартал в республике провели 1,2 млн операций по биометрии и 29,9 млн платежей с использованием QR-кодов

Татарстан вошел в число российских регионов, где активно используются современные способы безналичной оплаты — с применением биометрических персональных данных и QR-кодов. По итогам II квартала регион оказался в списке субъектов страны с наибольшим количеством подобных операций.

По данным за II квартал, Татарстан вошел в топ-10 регионов по количеству операций, проведенных с использованием биометрических персональных данных плательщика. Всего в республике было зафиксировано 1,2 млн таких операций.

По этому показателю Татарстан оказался на одном месте с Удмуртской Республикой, где также было проведено 1,2 млн операций.

Лидером по количеству платежей с использованием биометрии стала Москва — 4,6 млн операций за квартал. На втором месте расположилась Московская область с показателем 3 млн операций. Далее следует Свердловская область, где зафиксировано 2,8 млн операций.

В Санкт-Петербурге количество платежей по биометрии составило 2,1 млн. В Пермском крае за квартал провели 1,9 млн операций.

Еще несколько регионов показали сопоставимые значения. В Нижегородской области и Башкирии зафиксировано по 1,7 млн операций.

В группу субъектов с показателем около 1,4 млн операций вошли сразу несколько регионов: Самарская область, Челябинская область, Красноярский край, Краснодарский край, а также Иркутская область.

Более масштабные показатели фиксируются при использовании QR-кодов. По итогам второго квартала Татарстан также вошел в список регионов по количеству таких платежей и занял 7-е место.

В республике было проведено 29,9 млн операций с использованием QR-кодов. Это позволило региону занять место среди десяти субъектов России с наиболее высоким объемом подобных транзакций.

Наибольшее количество платежей через QR-код было зафиксировано в Москве — 97,4 млн операций за квартал. На втором месте находится Московская область с показателем в 65,3 млн операций.

Третье место занимает Санкт-Петербург, где зафиксировано 53,7 млн платежей. Далее следует Краснодарский край с 43,5 млн операций.

В Свердловской области за второй квартал прошло 36,7 млн платежей по QR-коду. В Башкирии этот показатель составил 30,2 млн операций.

В Красноярском крае зафиксировано 27,5 млн платежей, в Челябинской области — 24,1 млн, а в Ростовской области — 22,8 млн операций.

Ариана Ранцева