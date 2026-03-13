Татарстан вошел в число передовых регионов по цифровизации

«Наши сервисы становятся удобными только потому, что люди ими пользуются, пишут замечания и предлагают идеи», — заявил министр цифрового развития РТ Илья Начвин

Татарстан занял третье место в рейтинге цифровой трансформации российских регионов. Вместе с ним в числе лидеров оказались Белгородская, Сахалинская, Челябинская области и Ханты-Мансийский автономный округ, сообщает Минцифры РТ.



Сообщается, что успех Татарстана во многом обусловлен активным внедрением технологий искусственного интеллекта. Минцифры РТ еще в декабре обсудило главные достижения центра цифровой трансформации.



Республика демонстрирует высокие показатели в области кибербезопасности, обеспечения широкополосного интернета в социальных учреждениях и импортозамещения программного обеспечения. С 2021 года все региональные и муниципальные услуги доступны в электронном формате.

Министр цифрового развития Татарстана Илья Начвин подчеркнул, что высокие результаты стали возможны благодаря системной поддержке руководства республики.

— Но есть еще люди, которым мы обязаны этим результатом, — жители республики. Наши сервисы становятся удобными только потому, что люди ими пользуются, пишут замечания и предлагают идеи. Эта обратная связь не дает успокоиться на достигнутом. За это отдельное спасибо, — заявил Начвин.

