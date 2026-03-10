«Солар»: объем утечек данных в России в 2025 году достиг 1,8 тысячи ТБ

Зачастую в Сеть попадают не новые конфиденциальные данные, а дампы серверов и массивы из сетевых хранилищ

По данным центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар», в 2025 году число утечек баз данных российских компаний сократилось на 23% по сравнению с предыдущим годом — до 367 случаев. При этом около 30% заявлений об утечках из госорганов оказались фейковыми — они состояли из старых данных и информации из открытых источников.

Общее количество публичных сообщений об утечках в Рунете уменьшилось на 27%, до 722, однако лишь в половине случаев хакеры действительно опубликовали данные.

При этом атаки продолжаются почти ежедневно: число строк данных увеличилось в 3 раза и достигло 4,5 млрд, включая 337 млн номеров телефонов и 208 млн адресов электронной почты. Общий объем утечек составил 1,8 тыс. ТБ — в 17 раз больше показателя 2023 года. По данным экспертов, зачастую в Сеть попадают не новые конфиденциальные данные, а дампы серверов и массивы из сетевых хранилищ.

Чаще всего утечки фиксировали в ретейле (34% случаев), сфере услуг (12%), в тематических блогах и на форумах (10%), а также в образовании и науке (8%) и госструктурах (7 %).

Глава «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина ранее заявила о систематической утечке данных россиян — виновны не хакеры, а сотрудники компаний.



Наталья Жирнова