22:54 МСК
Уже более миллиона татарстанцев зарегистрировались в MAX

14:20, 05.03.2026

В 2025 году мессенджер MAX вошел в тройку самых популярных приложений для обмена сообщениями в России

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году мессенджер MAX вошел в тройку самых популярных приложений для обмена сообщениями в России, уступив только WhatsApp и Telegram. На сегодняшний день в республике зарегистрировано более миллиона активных пользователей платформы, сообщил руководитель «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

По его мнению, аудитория мессенджера продолжит расти.

— После ограничения WhatsApp*, Telegram и внедрения новых возможностей в MAX аудитория продолжит расти. Очевидно, что нашему СМИ необходимо осваивать новую нишу, — заявил он.

Напомним, что Минздрав Татарстана запускает сервис закрытия больничных листов через мессенджер MAX без посещения поликлиники.

Наталья Жирнова
Справка

* Запрещенная в России соцсеть, принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской, ее деятельность является запрещенной на территории РФ.

