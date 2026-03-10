Количество фишинговых онлайн‑ресурсов в 2025 году в России выросло в 1,5 раза

Мошенники почти перестали использовать сайты небольших интернет‑магазинов, переключившись на подделки популярных маркетплейсов и порталов госуслуг

Количество фишинговых онлайн‑ресурсов в 2025 году в России выросло в 1,5 раза. Число фишинговых сайтов крупных банков при этом снизилось на 40% благодаря быстрой блокировке нелегального интернет‑эквайринга. Об этом сообщили в центре мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар»

Мошенники также почти перестали использовать сайты небольших интернет‑магазинов, переключившись на подделки популярных маркетплейсов и порталов госуслуг. Еще одна опасная тенденция — использование искусственного интеллекта в фишинговых схемах: злоумышленники генерируют реалистичные видеокружки и голосовые сообщения, например, от имени руководителей компаний.

Директор по развитию центра мониторинга Solar AURA Александр Вураско подчеркнул, что уровень киберугрозы остается крайне высоким: любая уязвимая инфраструктура может привлечь хакеров. Поэтому обеспечение кибербезопасности должно стать обязательной практикой для всех организаций, независимо от их размера и сферы деятельности.

О том, для кого необходимы решения кибербеза и как хакеры могут влиять на жизнь обычных граждан, «Реальному времени» на полях международного форума Kazan Digital Week — 2025 рассказали специалисты IT-рынка.

Наталья Жирнова