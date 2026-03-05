Артига: «Моя задача в том, чтобы «Рубин» приобрел менталитет победителя»

Испанский тренер готовит казанскую команду к битве против «Краснодара» — действующего чемпиона РПЛ

Фото: Артем Дергунов

Главный тренер «Рубина» Франк Артига поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет 8 марта в Казани в 17.00 по московскому времени.

Артига заявил, что намерен привить казанскому «Рубину» менталитет победителей. Тренер отметил важность реакции команды на недавнее поражение от махачкалинского «Динамо» (1:2) в Каспийске.

— В ближайшем матче мы будем играть против одной из лучших команд лиги, но мы будем биться и постараемся сделать все, чтобы взять 3 очка. Возможно, это сильнейшая команда страны на данный момент, она защищает титул. Но у нас свои задачи, нам нужно закончить тот сезон как можно выше в турнирной таблице. Как любой большой клуб, а «Рубин» — это большой клуб, мы должны показывать реакцию на поражение. Моя задача в том числе состоит в том, чтобы наша команда приобрела менталитет победителей. Это процесс, который займет время. Постараемся максимально использовать свои сильные качества и слабые у соперника, — передает слова Артиги корреспондент «Реального времени».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Матч с «Краснодаром» станет для «Рубина» первым в Казани под руководством Франка Артиги. Испанский тренер возглавил команду в середине января, сменив Рашида Рахимова.

В дебютной игре в Каспийске «Рубин» Артиги проиграл махачкалинскому «Динамо» со счетом 1:2, пропустив оба гола с пенальти.

В первом круге чемпионата «Краснодар» одолел казанскую команду с минимальным счетом 1:0 в Казани. «Рубин» не побеждает краснодарцев с июля 2020 года.

Зульфат Шафигуллин