Артига: «Селюк не принимал участия в переговорах с «Рубином»

Главный тренер казанской команды рассказал о своих связях с известным футбольным агентом из Барселоны

Главный тренер «Рубина» Франк Артига рассказал о своих связях с агентом Дмитрием Селюком. Ранее была информация, что последний поспособствовал назначению испанского специалиста в казанскую команду.

Артига признался об отсутствии у него агента: по его словам, в сделке с «Рубином» Селюк не участвовал.

— У Дмитрия Селюка проблема — он меня очень любит, но могу сказать, что мы просто хорошие друзья, в переговорах с «Рубином» он участие не принимал. Я не слежу за прессой, но когда он слышит критику в мой адрес, причем от людей, которые не знают меня, не видели моих тренировок… Видя все это, Дмитрий хочет защитить меня. Я же хочу быть сконцентрирован на футболе. Все это от нашей большой взаимной симпатии. Мы просто друзья. 4 года назад мы познакомились, он очень помогал мне и моей семье в непростых моментах. Дмитрий знает Россию и может давать мне полезные советы. Но у меня нет агента, переговоры я вел напрямую, — сказал Артига, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Селюк является известным футбольным агентом, постоянно проживающим на территории испанской Барселоны. До недавнего времени считалось, что он работает над трудоустройством Артиги в российские клубы. Испанец до «Рубина» также возглавлял московскую «Родину» и подмосковные «Химки».

В первом матче под руководством Артиги казанская команда проиграла в Каспийске махачкалинскому «Динамо» со счетом 1:2.

Зульфат Шафигуллин