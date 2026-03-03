Женская сборная Татарстана заняла третье место в командном спринте на чемпионате России по лыжам
Победили лыжницы из команды Свердловской области, вторые — спортсмены из Коми
Сборная Свердловской области выиграла командный спринт классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в Южно-Сахалинске и завершатся 8 марта.
Первое место на финише заняла команда Свердловской области (Екатерина Евтягина, Наталья Крамаренко), вторыми стали лыжницы из Коми (Ольга Царева, Дарья Канева). Сборная Татарстана в составе с Лидией Горбуновой и Вероникой Степановой финишировала третьей.
Завтра, 4 марта, в рамках чемпионата России по лыжным гонкам пройдет женская эстафета 4х7,5 км в 8.00 по московскому времени.
