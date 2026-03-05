Сборная Татарстана выиграла мужскую эстафету на чемпионате России по лыжам

Команда Большунова и Ардашева — лишь вторая, сборная Коми стала третьей

Фото: Артем Дергунов

Сборная Татарстана выиграла золотые медали в мужской эстафете 4х7,5 км в рамках чемпионата России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в Южно-Сахалинске.

Первое место заняла вторая команда сборной Татарстана, за которую выступили Андрей Ларьков, Владислав Осипов, Денис Филимонов, Сергей Забалуев. Главная татарстанская сборная стала второй в составе с Антоном Тимашовым, Сергеем Ардашевым, Иваном Горбуновым и Александром Большуновым. Тройку лучших замкнули лыжники из Коми — Илья Порошкин, Алексей Виценко, Евгений Семяшкин, Кирилл Кочегаров.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ранее в женской эстафете победила сборная Тюменской области, а татарстанские лыжницы стали третьими.

В рамках чемпионата России по лыжам в Южно-Сахалинске осталось провести по одной гонке у мужчин и женщин — масс-старты на 50 км.

Зульфат Шафигуллин