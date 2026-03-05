Начо рассказал, на какой позиции в «Рубине» его наигрывает Артига
Чилийский полузащитник готов сыграть «шестерку» или «восьмерку», но тренер казанцев ждет от него более атакующей игры
Полузащитник «Рубина» Игнасио Сааведра Начо рассказал, на какой позиции его наигрывает тренерский штаб во главе с Франком Артигой. Чилийский футболист перешел в казанскую команду на правах аренды из «Сочи» в феврале этого года.
— Я всегда играл в центре поля. Могу сыграть как «шестерку» — оборонительного полузащитника, так и «восьмерку» — более атакующего. Тренер видит меня более атакующим игроком в «Рубине», но нельзя забывать и об оборонительных функциях, мне нужно обеспечить баланс в центре поля. Тренер донес до меня принципы, и я готов играть на любой позиции, лишь бы приносить пользу, — цитирует Начо корреспондент «Реального времени».
Начо дебютировал за «Рубин» в официальных матчах в игре с махачкалинским «Динамо» (1:2), выйдя на замену на 46-й минуте встречи. Чилиец отметился желтой карточкой, а также сфолил в своей штрафной, после чего соперник забил решающий гол с пенальти.
Арендное соглашение по Начо между «Рубином» и «Сочи» рассчитано до конца нынешнего сезона. У казанского клуба будет приоритетное право выкупа контракта чилийского полузащитника летом.
