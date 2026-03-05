Начо рассказал, на какой позиции в «Рубине» его наигрывает Артига

Чилийский полузащитник готов сыграть «шестерку» или «восьмерку», но тренер казанцев ждет от него более атакующей игры

Фото: Артем Дергунов

Полузащитник «Рубина» Игнасио Сааведра Начо рассказал, на какой позиции его наигрывает тренерский штаб во главе с Франком Артигой. Чилийский футболист перешел в казанскую команду на правах аренды из «Сочи» в феврале этого года.

— Я всегда играл в центре поля. Могу сыграть как «шестерку» — оборонительного полузащитника, так и «восьмерку» — более атакующего. Тренер видит меня более атакующим игроком в «Рубине», но нельзя забывать и об оборонительных функциях, мне нужно обеспечить баланс в центре поля. Тренер донес до меня принципы, и я готов играть на любой позиции, лишь бы приносить пользу, — цитирует Начо корреспондент «Реального времени».

Начо дебютировал за «Рубин» в официальных матчах в игре с махачкалинским «Динамо» (1:2), выйдя на замену на 46-й минуте встречи. Чилиец отметился желтой карточкой, а также сфолил в своей штрафной, после чего соперник забил решающий гол с пенальти.

Арендное соглашение по Начо между «Рубином» и «Сочи» рассчитано до конца нынешнего сезона. У казанского клуба будет приоритетное право выкупа контракта чилийского полузащитника летом.

Зульфат Шафигуллин