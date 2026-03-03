«Ак Барс» встретится перед плей-офф с «Ладой»

«Ак Барс» в крайний раз перед плей-офф встретится с «Ладой». Игра состоится в Тольятти в 18:00 по мск.

Если проследить за историей противостояния двух команд, то можно отметить, что из последних 10 игр казанская команда забирала победу в 80% случаев. За «Ак барсом» числятся проигрыши тольяттинской команде 18 ноября и 25 февраля, который завершился со счетом 4:5 в серии буллитов.

Команда Анвара Гатиятулина вела после первого периода в три шайбы, но неожиданно пропустила четырежды подряд. Хозяева смогли собраться и перевести игру в овертайм, в котором отбивались от атак тольяттинцев. В итоге все дошло до буллитных бросков и итогового поражения «Ак Барса». Подробности — в репортаже «Реального времени».

