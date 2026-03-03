Татарстан выиграл мужской командный спринт на чемпионате России по лыжным гонкам

Татарстанские лыжники Ардашев и Осипов стали чемпионами гонки в Южно-Сахалинске

Фото: Артем Дергунов

Сборная Татарстана выиграла мужской командный спринт классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске.

Победителями гонки стали татарстанские лыжники Владислав Осипов и Сергей Ардашев. Вторыми на финише приехали представители сборной Тюменской области Алексей Червоткин и Александр Терентьев. Первая сборная Татарстана в составе с Иваном Горбуновым и Александром Большуновым финишировала третьей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ранее в женском командном спринте татарстанская команда с Лидией Горбуновой и Вероникой Степановой заняла третье место.

В четверг, 5 марта, в Южно-Сахалинске в рамках чемпионата России по лыжным гонкам пройдут мужские эстафеты 4х7,5 км в 8.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин