Вратарь «Динамо» Волк: «Рубин» принципиальный для нас соперник

Воспитанник казанского футбола прокомментировал победу своей команды в Каспийске

Фото: Динар Фатыхов

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк прокомментировал победу над казанским «Рубином» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла в тяжелых погодных условиях при обильном снегопаде и закончилась победой дагестанского клуба со счетом 2:1. Оба гола «Динамо» были забиты с пенальти.

В перерыве матча сотрудники стадиона в Каспийске заново чертили линии на игровом поле из-за снегопада.

— Благодарю за поздравления. Была хорошая игра, непростая. Прежде всего, из-за погоды. И соперник был хороший. Но наша команда была сильнее, мы создали больше моментов. У них были из-за нас проблемы в штрафной площади. Мы смогли заработать, а потом реализовать два пенальти и победить.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Из-за обильного снегопада приходилось перечерчивать линии на поле. Насколько сложно было играть в условиях практически невидимых линий?

— В первом тайме я очень переживал за то, что мог выйти за штрафную и взять мяч в руки. Абсолютно не было видно линий. Во втором тайме уже стало получше. Краска, видимо, не очень хорошего качества (смеется). Я ее в принципе не видел, ни на разминке, ни на старте игры. Только во втором тайме еле-еле, — заявил Волк в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

Вратарь «Динамо» Волк считается воспитанником казанского футбола. При этом голкипер ни разу не выступал за казанский «Рубин». Волк заявил, что считает казанцев принципиальным соперником для всего «Динамо», а не только для него.

— Учитывая, что вы воспитанник казанского футбола, насколько принципиальны для вас матчи с «Рубином»?

— Если вы только про меня спрашивает, то меня в целом воодушевляет победа, а не то, над кем она одержана. Это очень важная победа для всей нашей команды. «Рубин» принципиальный соперник для нас. У нас не совсем удачно получились игры против казанцев. Хотелось уже взять реванш.

— Лично для вас, приятно было встретиться с «Рубином»? Может остался кто-то из друзей в команде?

— Некоторые знакомые еще остались, но их совсем-совсем мало. Конечно, очень жаль, но это жизнь, это футбол. Все в порядке. Главное встретились, обнялись, пожелали друг другу удачи и идем дальше, — сказал Волк корреспонденту «Реального времени».

За махачкалинское «Динамо» Волк провел 56 матчей, в которых пропустил 50 голов, а в 24 играх сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Зульфат Шафигуллин