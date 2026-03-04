Татарстанские спортсменки взяли золото и бронзу на чемпионате мира по дуатлону
Гарафутдинова победила среди юниоров, Скворцова стала третьей в группе до 23 лет
Татарстанская спортсменка Лия Гарафутдинова стала победительницей чемпионата мира по дуатлону, который прошел в Италии.
Она заняла первое место в зимнем дуатлоне — лыжной гонке среди юниоров 16—19 лет. Дистанция включала 4 км бега и 8 км лыжной гонки.
Еще одна представительница Татарстана — Ксения Скворцова завоевала бронзовую медаль в категории до 23 лет.
Обе спортсменки выступали на турнире в нейтральном статусе.
Ранее «Реальное время» писало, что Татарстан выиграл мужской командный спринт на чемпионате России по лыжным гонкам.
