Татарстанские спортсменки взяли золото и бронзу на чемпионате мира по дуатлону

16:32, 04.03.2026

Гарафутдинова победила среди юниоров, Скворцова стала третьей в группе до 23 лет

Фото: предоставлено пресс-службой Минспорта РТ

Татарстанская спортсменка Лия Гарафутдинова стала победительницей чемпионата мира по дуатлону, который прошел в Италии.

Она заняла первое место в зимнем дуатлоне — лыжной гонке среди юниоров 16—19 лет. Дистанция включала 4 км бега и 8 км лыжной гонки.

Еще одна представительница Татарстана — Ксения Скворцова завоевала бронзовую медаль в категории до 23 лет.

Обе спортсменки выступали на турнире в нейтральном статусе.

Ранее «Реальное время» писало, что Татарстан выиграл мужской командный спринт на чемпионате России по лыжным гонкам.

Ариана Ранцева

