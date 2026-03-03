На академию футбола «Рубина» завели административное дело за работу без лицензии

Спортивная подготовка юных футболистов проводится по четырем адресам, однако два из них отсутствуют в реестре лицензий

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура выявила нарушение лицензионных требований в футбольной академии казанского «Рубина», сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка установила, что спортивная подготовка юных футболистов проводится по четырем адресам, однако два из них отсутствуют в реестре лицензий образовательных учреждений. Фактически академия осуществляла образовательную деятельность по данным адресам незаконно.

По результатам прокурорской проверки было возбуждено административное дело против руководителя футбольного клуба. Позднее суд признал вину и наложил штраф на должностное лицо.

В июне прошлого года в Казани на базе футбольного клуба «Рубин» состоялось открытие футбольного манежа имени Николая Ивановича Сентябрева. В церемонии принимали участие раис Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин, министр спорта Владимир Леонов. Подробности — в репортаже «Реального времени».



Наталья Жирнова